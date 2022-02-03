Попова заявила о потере смысла от карантина для контактировавших с больными COVID-19

Карантин для людей, контактировавших с больными коронавирусом, теряет смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможном снятии ограничений для людей, контактировавших с больными коронавирусом.

Он также сообщил, что правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19.