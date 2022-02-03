Вирусолог Бутенко рассказал, что делать при появлении симптомов COVID-19

Профессор Александр Бутенко, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, рассказал, что делать при появлении симптомов COVID-19.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что прежде всего нужно вызвать врача, поскольку только специалист может правильно поставить диагноз.

«Он проведёт первичный осмотр, тестирование, и в случае, если течение лёгкое, оставит больного на домашнем лечении. Но если у человека высокая или очень высокая температура и в целом тяжёлый ход болезни, то, конечно, его положат на амбулаторное лечение», — сообщил Бутенко.

Как считает вирусолог, оптимальный вариант — остаться дома на две недели и оформить больничный.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».