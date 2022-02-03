В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 2 406 617 жителей

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 4326 жителей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

За весь период вакцинацию прошли 2 406 617 человек, из них 1 891 236 получили оба компонента вакцины.

Ревакцинацию сделали 196 260 жителей.

Также стало известно, что в Островном Мурманской области школьники ушли на дистант до 11 февраля, передаёт Nord-News. В Полярных Зорях на карантине в конце января были 30 классов и 12 групп.

«К счастью, на фоне роста заболеваемости не увеличивается число госпитализированных в МСЧ-118: в основном заболевание переносят в лёгкой форме или бессимптомно», — заявил глава муниципалитета Максим Пухов.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, рассказал о штамме «омикрон».