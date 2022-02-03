Во Всероссийском союзе пациентов предложили включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест.

«Расходы граждан на тесты могут покрываться за счёт средств ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, покрытие таких расходов может осуществляться из неизрасходованных остатков бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на COVID-19 после сообщений СМИ о подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений, включая частные, а также в аптеках.