Во Всероссийском союзе пациентов предложили включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест
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«Расходы граждан на тесты могут покрываться за счёт средств ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, покрытие таких расходов может осуществляться из неизрасходованных остатков бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.
Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на COVID-19 после сообщений СМИ о подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений, включая частные, а также в аптеках.