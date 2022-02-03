Во Всероссийском союзе пациентов предложили включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов невролог Ян Власов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест.
Во Всероссийском союзе пациентов предложили включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Расходы граждан на тесты могут покрываться за счёт средств ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, покрытие таких расходов может осуществляться из неизрасходованных остатков бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на COVID-19 после сообщений СМИ о подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений, включая частные, а также в аптеках.

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