Генпрокуратура проверит обоснованность стоимости тестов на COVID-19

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости исследований на COVID-19 после сообщений СМИ о подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений, включая частные, а также в аптеках.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено... провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, управление ФАС Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях региона.

Инициаторами проверки стали представители ОНФ. По их словам, ХМАО оказался в числе 24 регионов России, где стоимость ПЦР-тестов может превышать 2 тыс. рублей.

В Кремле заявили, что обратят внимание на сообщения о том, что в аптеках повысились цены на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19.