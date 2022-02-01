В Кремле проверят информацию о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства
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Он ответил на вопрос, известно ли Кремлю о том, что в российских аптеках повысились цены на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19, и будут ли в связи с этим какие-то поручения.
«Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что «это повод для того, чтобы обратить на это внимание».
Ранее URA.RU сообщило, что управление ФАС Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях региона.
Инициаторами проверки стали представители ОНФ. По их словам, ХМАО оказался в числе 24 регионов России, где стоимость ПЦР-тестов может превышать 2 тыс. рублей.