В Кремле проверят информацию о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на информацию о том, что в российских аптеках подорожали ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса.
В Кремле проверят информацию о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства
  • Gettyimages.ru

Он ответил на вопрос, известно ли Кремлю о том, что в российских аптеках повысились цены на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19, и будут ли в связи с этим какие-то поручения.

«Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что «это повод для того, чтобы обратить на это внимание».

Ранее URA.RU сообщило, что управление ФАС Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях региона.

Инициаторами проверки стали представители ОНФ. По их словам, ХМАО оказался в числе 24 регионов России, где стоимость ПЦР-тестов может превышать 2 тыс. рублей.

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