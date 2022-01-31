В ХМАО проводят проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты

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Управление ФАС Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты в частных медицинских лабораториях региона.
В ХМАО проводят проверку обоснованности цен на ПЦР-тесты
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Об этом пишет URA.RU.

«Проверка началась. По поручению центрального аппарата собрана информация о стоимости и количестве проведённых тестов», — сообщили в окружном управлении антимонопольной службы.

Как уточняется, инициаторами проверки стали представители ОНФ. По их словам, ХМАО оказался в числе 24 регионов России, где стоимость ПЦР-тестов может превышать 2 тыс. рублей.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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