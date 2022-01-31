Песков: вводить в России локдаун на федеральном уровне не планируется

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вводить в России локдаун на федеральном уровне не планируется.
Песков: вводить в России локдаун на федеральном уровне не планируется
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Пескова попросили ответить, обсуждается ли в Кремле вопрос о введении локдауна в России.

«Не актуален, не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в России за сутки госпитализировали 9090 человек с коронавирусом.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Летучка», что более лёгкое течение заболевания в большинстве случаев объясняется не тем, что «омикрон» полегчал», а тем, что очень большое число людей вакцинировано.

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