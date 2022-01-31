Биолог Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью «омикроном»
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«Разобрались с нюансами. Всё-таки у нас да, произошло снижение самого патогенеза. Прежде всего за счёт размножения самого вируса в нашем организме. Он уже не может использовать технологию «стелс» и проникать в наши клетки, не задевая никакие сторожки интерферонов. И интерфероны, соответственно, у нас просыпаются и начинают вирус истреблять, и благодаря этому у нас легче немного проходит заболевание», — сказала Баранова.
При этом облегчение большинства случаев заболевания объясняется не тем, что «омикрон» полегчал», а тем, что очень большое число людей вакцинировано.
В декабре сотрудник Роспотребнадзора Камиль Хафизов в стриме RT «Летучка» рассказал о гипотезах происхождения штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.