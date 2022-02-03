Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах квашеной капусты

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах квашеной капусты.

«Квашеная капуста — это вообще суперфуд. Там витамин С, лактобактерии, поддерживающие полезную микрофлору кишечника, и там клетчатка — пребиотик, корм для наших полезных бактерий», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, в квашеной капусте содержится и янтарная кислота, которую назначают, например, при ряде сердечно-сосудистых заболеваний.

Как добавила Соломатина, также этот продукт содержит тартроновую кислоту, способную препятствовать переходу углеводов в жир.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.