Врач Новосёлов рассказал, в каких случаях необходимо обращаться к медикам

Руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ, врач-гериатр Валерий Новосёлов рассказал, в каких случаях необходимо обращаться к медикам.

«Это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если атеросклероз и тромбоз, возникающие в результате COVID-19, действуют однонаправленно, то могут быть риски для здоровья таких пациентов и им «лучше находиться под присмотром врачей».

При обращении к медикам с другими проблемами Новосёлов посоветовал учитывать фактор пандемии и заполненность коек в больницах.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».