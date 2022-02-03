Врач Новосёлов рассказал, в каких случаях необходимо обращаться к медикам
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«Это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, если атеросклероз и тромбоз, возникающие в результате COVID-19, действуют однонаправленно, то могут быть риски для здоровья таких пациентов и им «лучше находиться под присмотром врачей».
При обращении к медикам с другими проблемами Новосёлов посоветовал учитывать фактор пандемии и заполненность коек в больницах.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».