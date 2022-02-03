В Ростовской области зарегистрировали 2950 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 2772 пациента.
Всего в регионе заболели 225 638 жителей. Выздоровели 187 тыс. человек.
Также стало известно, что в Севастополе с 4 по 24 февраля приостановили предоставление ряда госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ, передаёт ИА SevastopolMedia.
Услуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи.
Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».