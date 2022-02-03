В Ростовской области зарегистрировали 2950 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 2950 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области зарегистрировали 2950 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 2772 пациента.

Всего в регионе заболели 225 638 жителей. Выздоровели 187 тыс. человек.

Также стало известно, что в Севастополе с 4 по 24 февраля приостановили предоставление ряда госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ, передаёт ИА SevastopolMedia.

Услуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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