В Татарстане выявили 912 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 912 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в республике заболели 51 402 жителя. Вылечились 39 627 человек, в том числе 162 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что волонтёры продолжают помогать заболевшим коронавирусом в Ноябрьске, передаёт «Ямал-Медиа». Более 1 тыс. лекарственных наборов добровольцы раздали за неделю. Ежедневно они обходят десятки адресов.

По необходимости волонтёры доставляют и продуктовые наборы.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».