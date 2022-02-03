В Татарстане выявили 912 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Всего в республике заболели 51 402 жителя. Вылечились 39 627 человек, в том числе 162 — за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что волонтёры продолжают помогать заболевшим коронавирусом в Ноябрьске, передаёт «Ямал-Медиа». Более 1 тыс. лекарственных наборов добровольцы раздали за неделю. Ежедневно они обходят десятки адресов.
По необходимости волонтёры доставляют и продуктовые наборы.
Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».