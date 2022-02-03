В ХМАО подтвердили 3283 случая коронавируса за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили 3283 случая коронавируса за последние сутки.
В ХМАО подтвердили 3283 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 3 февраля лечение проходят 1294 пациента», — заявили в ведомстве.

Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию мест составляет 47,2%.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 710 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 135 004 жителя. Выздоровели 125 122 человека, в том числе 698 за последние сутки.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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