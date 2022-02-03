В Свердловской области зафиксировали 3443 случая коронавируса за сутки

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В Свердловской области зафиксировали 3443 случая коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 534 жителя.
В Свердловской области зафиксировали 3443 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 235,7 тыс. Выписаны за минувшие 24 часа 702 человека, всего — 194,3 тыс.

Также стало известно, что власти Чукотки ввели новые ограничительные меры из-за пандемии, передаёт «МИР 24».

«Кинотеатры, дома культуры, иные развлекательные и досуговые заведения, фитнес- и тренажёрные залы, бани и сауны могут осуществлять работу при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости», — заявили в региональном правительстве.

Кроме того, кафе и ресторанам запрещено работать в ночное время.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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