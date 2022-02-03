Кадыров сообщил, что планирует встретиться с Мишустиным
- РИА Новости
«Сейчас по его (президента России Владимира Путина. — RT) поручению прибыл в правительство, если получится, зайду к председателю правительства (Михаилу Мишустину)», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный» в Instagram.
Он также заявил о намерении повести встречи с вице-премьерами и профильными министрами.
Ранее стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.
Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.