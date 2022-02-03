Кадыров сообщил, что планирует встретиться с Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Сейчас по его (президента России Владимира Путина. — RT) поручению прибыл в правительство, если получится, зайду к председателю правительства (Михаилу Мишустину)», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный» в Instagram.

Он также заявил о намерении повести встречи с вице-премьерами и профильными министрами.

Ранее стало известно, что Путин провёл рабочую встречу с Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте главы Чеченской Республики.

Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Путин и Кадыров в ходе встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.