Суд приговорил обвиняемого в подготовке теракта в Тамбове к восьми годам колонии
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«Приговором суда Смагину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.
По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».