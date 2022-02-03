Суд приговорил обвиняемого в подготовке теракта в Тамбове к восьми годам колонии

Суд приговорил 17-летнего студента колледжа Андрея Смагина, обвиняемого в подготовке теракта на одном из социальных объектов Тамбова, к восьми годам колонии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«Приговором суда Смагину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».