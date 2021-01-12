Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Тамбове

Тамбовский областной суд оставил под арестом 17-летнего студента колледжа, обвиняемого в подготовке теракта на одном из социальных объектов Тамбова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Была рассмотрена апелляция стороны защиты на меру пресечения подозреваемого, адвокат просил для своего подзащитного домашний арест. Однако Тамбовский областной суд оставил решение районного суда без изменений», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».