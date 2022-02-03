В Калининградской области зафиксировали 1318 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
В больницы госпитализированы 202 пациента, выписаны из них 82.
Также стало известно, что томском микрорайоне Северный Парк открылся мобильный фельдшерско-акушерский пункт для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19, передаёт vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.
В ближайшее время такие же ФАПы планируется открыть в Зелёных Горках и Радонежском.
Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».