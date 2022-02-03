В Кемеровской области подтвердили 1196 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 1196 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Кемеровской области подтвердили 1196 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 98 758. Выписаны 86 648 жителей.

Лечение проходят 10 182 человека.

Также стало известно, что во всех девяти школах Чебаркуля Челябинской области приостановлено очное обучение, передаёт URA.RU со ссылкой на начальника управления образования города Оксану Белову.

«На период карантина образовательный процесс будет осуществляться с помощью дистанционных технологий. На эту форму обучения переведены более 2 тыс. школьников города», — уточнила Белова.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о штамме «омикрон».

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