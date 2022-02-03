Школы Пензенской области с 7 по 14 февраля уходят на внеплановые каникулы из-за COVID-19

Правительство Пензенской области сообщило, что школы региона с 7 по 14 февраля уходят на внеплановые каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С 7 по 14 февраля 2022 года ученики 1—11 классов Пензенской области уходят на кратковременные каникулы. Учебный материал будет освоен в полном объёме за счёт уплотнения занятий, при необходимости будут использованы дни весенних каникул. Решение об этом школа примет самостоятельно, откорректировав учебный график», — говорится на сайте администрации региона.

Уточняется, что, по данным на 3 февраля, в области на карантин закрыты 1159 классов — из-за коронавируса, 1025 — из-за гриппа и ОРВИ. Общее число детей, отсутствующих в учебных заведениях в связи с карантинными мероприятиями, составляет около 25 тыс. Болеют более 900 педагогов.

Ранее в Свердловской области учащихся 2—8-х классов перевели на дистанционное обучение.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.