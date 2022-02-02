Власти Томска ввели дополнительные каникулы для учеников первых классов из-за COVID-19
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее в Свердловской области учащихся 2—8-х классов перевели на дистанционное обучение.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.