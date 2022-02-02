Власти Томска ввели дополнительные каникулы для учеников первых классов из-за COVID-19

Власти Томска приняли решение о введении дополнительных каникул для первоклассников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции департамент образования администрации Томска рекомендовал подведомственным муниципальным общеобразовательным учреждениям провести дополнительные каникулы для первоклассников с 7 по 13 февраля», — говорится в сообщении. Ранее в Свердловской области учащихся 2—8-х классов перевели на дистанционное обучение. Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.