В Татарстане более 500 подростков вакцинировались против COVID-19

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в республике прививку от коронавируса сделали более 500 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает «Реальное время».

«На сегодняшний день, по информации, которую Минздрав РТ обновлял к утру, у нас в регистр вакцинированных внесены 502 ребёнка», — рассказала она.

Партия вакцины от коронавируса «Спутник M» из 2880 доз поступила в Татарстан в январе.

Наряду с этим стало известно, что детские лагеря Екатеринбурга летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов. Как передаёт URA.RU, об этом рассказал на прошедшем брифинге глава Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае за неделю почти 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции.