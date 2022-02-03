В Татарстане более 500 подростков вакцинировались против COVID-19
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Об этом сообщает «Реальное время».
«На сегодняшний день, по информации, которую Минздрав РТ обновлял к утру, у нас в регистр вакцинированных внесены 502 ребёнка», — рассказала она.
Партия вакцины от коронавируса «Спутник M» из 2880 доз поступила в Татарстан в январе.
Наряду с этим стало известно, что детские лагеря Екатеринбурга летом 2022 года будут работать в режиме обсерваторов. Как передаёт URA.RU, об этом рассказал на прошедшем брифинге глава Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае за неделю почти 100 подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделали прививку от коронавирусной инфекции.