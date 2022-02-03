Проценко назвал случаи, когда стоит обратиться за медпомощью

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если высокая температура держится дольше трёх дней.

«Температура сохраняется в среднем около суток, полутора. Если больше трёх дней, то это повод обратиться за медпомощью. Особенно если есть одышка, лихорадка», — заявил он в беседе с kp.ru.

Кроме того, Проценко рассказал, что делать в случае, если кто-то из ваших близких (или вы) инфицировался новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Противоэпидемические рекомендации принципиально не изменились. Если позволяют условия, лучше изолироваться в отдельную комнату, проветривать её, пользоваться отдельной посудой, носить маску», — уточнил он.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».