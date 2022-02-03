Проценко рассказал, какие тесты способны определить «омикрон»
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В беседе с kp.ru он выразил мнение, что это высокочувствительные ПЦР-тесты, которые есть в ковидных стационарах.
«К сожалению, тесты-полоски могут подтвердить только есть или нет коронавирус, но не позволяют определить детекцию штамма. Но с другой стороны, 85% штаммов — «омикрон», поэтому вероятность высока», — отметил Проценко.
Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».