Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал, какие тесты способны определить «омикрон».

В беседе с kp.ru он выразил мнение, что это высокочувствительные ПЦР-тесты, которые есть в ковидных стационарах.

«К сожалению, тесты-полоски могут подтвердить только есть или нет коронавирус, но не позволяют определить детекцию штамма. Но с другой стороны, 85% штаммов — «омикрон», поэтому вероятность высока», — отметил Проценко.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».