Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал о симптомах COVID-19, при которых не требуется госпитализация.

«Если у вас нет одышки, нет температуры (больше 37,8) больше трёх дней, нет несбиваемой температуры, нет сопутствующих патологий, то госпитализация не нужна, как и вызов врача», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в таком случае можно продолжить наблюдение за собой или обратиться за консультацией.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».