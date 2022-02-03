Главврач Проценко рассказал о реабилитации после COVID-19

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, председатель комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко рассказал о реабилитации после COVID-19.

«Порядок по ранней реабилитации был подписан в прошлом году. Он был разработан профессиональным сообществом. Первый этап — нахождение пациента в стационаре. Сейчас именно в реанимации находится реабилитация. Прямо на ИВЛ. Максимальный ответ пациента на реабилитацию получают именно при её начале в острый период», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил Проценко, лучших результатов в реабилитации пациентов с COVID-19 добилась Свердловская область.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».