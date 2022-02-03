Главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко поблагодарил волонтёров, помогающих в борьбе с COVID-19.

«Ребят, большое спасибо за то, что вы делаете. Вы крутые, вы красавцы. Самое крутое, что это не стихийное движение, а организованное — со штабами», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как напомнил Проценко, на первых этапах волонтёры помогали сотрудникам госпиталей, а затем взяли на себя заботу о пожилых людях, которые находятся на самоизоляции.

По словам главврача, это очень полезный труд.

Ранее врач высшей категории, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о штамме «омикрон».