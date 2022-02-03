Специалист Пузанов объяснил признание Москвы лучшим мегаполисом мира по уровню развития инфраструктуры

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Дарья Ускова
Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов прокомментировал в беседе с RT данные Индекса городского процветания ООН, согласно которым Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.
Специалист Пузанов объяснил признание Москвы лучшим мегаполисом мира по уровню развития инфраструктуры
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По мнению специалиста, для оценки результатов исследования ООН необходимо посмотреть, какие параметры анализировались в компонентах сводного индекса.

Он уточнил, что лидирующая позиция столицы в списках категорий «Развитие инфраструктуры» и «Качество жизни», вероятнее всего, связана с осуществляемыми Москвой масштабными инвестициями в инфраструктуру.

«Программа транспортного развития — крупнейшая государственная программа Москвы. Строятся новые хорды, новые станции метро, внедряются передовые технологии... Москва — один из мировых лидеров по развитию каршеринга», — пояснил аналитик.

Эксперт также отметил, что опубликованное исследование может быть полезным с точки зрения корректировки приоритетов дальнейшего развития Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры, согласно Индексу городского процветания ООН.

В категориях «Развитие инфраструктуры» и «Качество жизни» столица заняла первое место.

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