Москва, Петербург и Грозный возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

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По итогам 2021 года Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в список городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования специалистов Финансового университета при правительстве России.
Москва, Петербург и Грозный возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Среди российских городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала», — отмечается в исследовании.

При оценке качества жизни учитывались показатели конфликтности населения, уровня дохода, склонность жителей к миграции, качество медицинского обслуживания и работы ЖКХ.

Ранее аналитики составили экологический рейтинг российских крупных городов.

По данным опроса, наиболее благоприятными с экологической точки зрения признаны Тюмень, Краснодар и Казань.

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