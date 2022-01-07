Москва, Петербург и Грозный возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

По итогам 2021 года Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в список городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования специалистов Финансового университета при правительстве России.

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«Среди российских городов с населением более 250 тыс. человек по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар, Махачкала», — отмечается в исследовании. При оценке качества жизни учитывались показатели конфликтности населения, уровня дохода, склонность жителей к миграции, качество медицинского обслуживания и работы ЖКХ. Ранее аналитики составили экологический рейтинг российских крупных городов. По данным опроса, наиболее благоприятными с экологической точки зрения признаны Тюмень, Краснодар и Казань.