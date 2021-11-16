Аналитики составили экологический рейтинг российских крупных городов

Аналитики выяснили, как жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку в своём городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob есть в распоряжении RT.

Так, в ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей, попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

В десятке городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, согласно опросу, оказались: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).

Москва в рейтинге заняла 18-е место, Санкт-Петерубург — 11-е.

Всего в опросе сервиса приняли участие 31 700 респондентов из 37 городов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

Ранее в пресс-службе Минприроды рассказали, что в 2017—2020 годах уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в семи городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух».