Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Москва вошла в список 30 лучших столиц мира по качеству воздуха. Об этом говорится в рейтинге IQAir за 2020 год, в основе которого лежат данные о содержании в атмосфере мелких твёрдых частиц (PM2.5).

Как пояснили на сайте мэрии Москвы, PM2.5 — это частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра, которые находятся в воздухе. Они намного тоньше человеческого волоса, толщина которого составляет от 40 до 120 микрометров.

Самые высокие среднегодовые концентрации этих частиц, по данным IQAir, наблюдались в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

«В Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчёта IQAir, в 2020 году было в 1,5—2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Москве во время экологической акции «Час Земли», которую проведут 27 марта с 20:30 до 21:30, отключат архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. объектов.