Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Короткая ссылка
Москва вошла в список 30 лучших столиц мира по качеству воздуха. Об этом говорится в рейтинге IQAir за 2020 год, в основе которого лежат данные о содержании в атмосфере мелких твёрдых частиц (PM2.5).
Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Как пояснили на сайте мэрии Москвы, PM2.5 — это частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра, которые находятся в воздухе. Они намного тоньше человеческого волоса, толщина которого составляет от 40 до 120 микрометров.

Самые высокие среднегодовые концентрации этих частиц, по данным IQAir, наблюдались в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

«В Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчёта IQAir, в 2020 году было в 1,5—2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Москве во время экологической акции «Час Земли», которую проведут 27 марта с 20:30 до 21:30, отключат архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить