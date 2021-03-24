В Москве в рамках акции «Час Земли» отключат подсветку более 2 тысяч объектов
- РИА Новости
«Главная цель акции — привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции: на час будет выключена подсветка более 2 тыс. зданий, сооружений и городских территорий», — цитирует газета «Известия» Бирюкова.
В акции примут участие такие объекты, как Московский Кремль, здания ГУМа и ЦУМа, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Большой театр и другие.
На фасадах зданий на Новом Арбате проведут трансляцию видеороликов, посвящённых теме экологии.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли».