В Москве в рамках акции «Час Земли» отключат подсветку более 2 тысяч объектов

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В Москве во время экологической акции «Час Земли», которую проведут 27 марта с 20:30 до 21:30, отключат архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. объектов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве в рамках акции «Час Земли» отключат подсветку более 2 тысяч объектов
  • РИА Новости

«Главная цель акции — привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции: на час будет выключена подсветка более 2 тыс. зданий, сооружений и городских территорий», — цитирует газета «Известия» Бирюкова.

В акции примут участие такие объекты, как Московский Кремль, здания ГУМа и ЦУМа, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Большой театр и другие.

На фасадах зданий на Новом Арбате проведут трансляцию видеороликов, посвящённых теме экологии.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан примет участие во всемирной экологической акции «Час Земли».

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