Москва возглавила российский рейтинг по развитию экономического потенциала

Москва заняла первое место в новом рейтинге Фонда развития гражданского общества по экономическому потенциалу.

Как пишет НСН, эксперты сравнивали показатели регионов на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

Так, в топ-5 рейтинга, помимо Москвы, вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в рейтинг попали 33 субъекта страны, которые сопоставимы по объёму перечисленного в федеральный бюджет НДС, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.