Москва возглавила российский рейтинг по развитию экономического потенциала
- РИА Новости
Как пишет НСН, эксперты сравнивали показатели регионов на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.
Так, в топ-5 рейтинга, помимо Москвы, вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.
Всего в рейтинг попали 33 субъекта страны, которые сопоставимы по объёму перечисленного в федеральный бюджет НДС, среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.