ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры

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RT
Согласно Индексу городского процветания ООН, Москва признана лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры.
ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры
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2 февраля была опубликована краткая версия исследования. Полный текст станет доступен 31 марта, в него будут включены подробное описание методологии и таблицы данных.

Индекс городского процветания — это комплексный инструмент оценки и мониторинга уровня процветания и сбалансированности развития городов мира.

Отмечается, что эксперты проанализировали показатели 50 крупнейших городов мира, в результате в итоговый рейтинг вошли 29 мегаполисов: Бангкок, Богота, Буэнос-Айрес, Гонконг, Дар-эс-Салам, Дели, Джакарта, Лагос, Лима, Лондон, Мадрид, Мехико, Москва, Найроби, Нью-Йорк, Осака, Париж, Пекин, Сантьяго, Сан-Паулу, Сеул, Сидней, Сингапур, Токио, Торонто, Хошимин, Шанхай, Ухань и Эр-Рияд.

Вместе с Сингапуром и Торонто Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке.

Среди десяти городов — лидеров индекса также Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

В категории «Развитие инфраструктуры» (Infrastructure development), где оценивается уровень развития жилищной, социальной, ИКТ, транспортной инфраструктуры, уровень городской мобильности, включённости в международные транспортные потоки, а также эффективность использования городского пространства, Москва стала первой, опередив Гонконг и Париж.

В категории «Качество жизни» (Quality of life), в которой оценивается уровень развития в сфере здравоохранения, образования, науки и технологий, культуры и досуга, безопасности, а также общественных пространств, Москва также заняла первое место, опередив Сингапур и Гонконг.

В категории «Управление и законодательство» (Urban governance and legislation), в которой оценивается уровень участия жителей в политической жизни города, условия для открытия бизнеса, управление пространственным развитием города и уровень развития сервисов электронного правительства, Москва вошла в топ-10 мегаполисов мира.

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