На Ставрополье 190 человек госпитализировали с коронавирусом

В Ставропольском крае 190 человек попали в больницы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает newstracker.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 1404 новых случая инфицирования. Вылечились 760 человек, 13 жителей края скончались.

Наряду с этим стало известно, что инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Новом Уренгое оснастили новой техникой. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Туда доставили 100 комплектов холодильников, телевизоров и электрических чайников.

Ранее сообщалось, что всего в России за сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией.