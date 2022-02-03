На Ставрополье 190 человек госпитализировали с коронавирусом

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В Ставропольском крае 190 человек попали в больницы с коронавирусной инфекцией.
На Ставрополье 190 человек госпитализировали с коронавирусом
  • AP

Как сообщает newstracker.ru, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 1404 новых случая инфицирования. Вылечились 760 человек, 13 жителей края скончались.

Наряду с этим стало известно, что инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Новом Уренгое оснастили новой техникой. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Туда доставили 100 комплектов холодильников, телевизоров и электрических чайников.

Ранее сообщалось, что всего в России за сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией.

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