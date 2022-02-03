В России за сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Накануне число госпитализаций с коронавирусом в России составило 17 201. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.