В России за сутки госпитализированы 17 792 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Накануне число госпитализаций с коронавирусом в России составило 17 201.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.
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