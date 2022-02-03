В Удмуртии 169 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки

В Удмуртии 169 человек с коронавирусом госпитализировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные регионального оперштаба.

В стационарах региона 941 пациент находится в состоянии средней тяжести, 140 — в тяжёлом, из них 32 — на искусственной вентиляции лёгких.

За сутки зафиксировали 1451 новый случай заболевания. При этом 640 человек выздоровели за сутки, трое скончались.

Между тем в Татарстане со среды, 2 февраля, в связи с коронавирусом приостановлено оказание плановой медпомощи и диспансеризацию взрослых, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

Отмечается, что плановую помощь не будут оказывать взрослому населению, в том числе в части профилактических осмотров, а также углублённой диспансеризации граждан, перенёсших коронавирус.

Ранее сообщалось, что всего в России за сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией.