В Удмуртии 169 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки

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В Удмуртии 169 человек с коронавирусом госпитализировали за минувшие сутки.
В Удмуртии 169 пациентов с COVID-19 госпитализировали за сутки
  • AP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные регионального оперштаба.   

В стационарах региона 941 пациент находится в состоянии средней тяжести, 140 — в тяжёлом, из них 32 — на искусственной вентиляции лёгких.

За сутки зафиксировали 1451 новый случай заболевания. При этом 640 человек выздоровели за сутки, трое скончались.

Между тем в Татарстане со среды, 2 февраля, в связи с коронавирусом приостановлено оказание плановой медпомощи и диспансеризацию взрослых, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

Отмечается, что плановую помощь не будут оказывать взрослому населению, в том числе в части профилактических осмотров, а также углублённой диспансеризации граждан, перенёсших коронавирус.

Ранее сообщалось, что всего в России за сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусной инфекцией.

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