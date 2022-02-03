Хатаев назвал нокаут в бою с Джалидовым на ОИ в Токио одним из самых эффектных в карьере

Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев вспомнил о своём нокаутирующем ударе в поединке с представителем Испании Газимагомедом Джалидовым на Олимпиаде.

«Точно могу назвать его (нокаут. — RT) одним из самых эффектных. Да, в моей любительской карьере было ещё несколько красочных нокаутов, которые не попали на видео, но на всю жизнь останутся в моей памяти. Например, на чемпионате России, на соревнованиях СКФО. Поначалу очень радовался, когда смог выиграть досрочно. Давно говорили, что мне стоило перейти в профессионалы. Мол, буду всех уничтожать там», — сказал Хатаев в интервью RT.

При этом он признался, что не отрабатывал данный удар больше остальных, хотя при пересмотре поединка подметил, как пытался ударом застать соперника врасплох.

«Готовил его, несколько раз выбрасывал, наконец попал. Сейчас стал немного больше внимания уделять конкретному движению, работать над ним. Не могу сказать, что этот удар является моим любимым. Но я предпочитаю бить навстречу, ловить соперника на движении вперёд. Это считается очень опасным приёмом. Мне давно говорили, что контрпанчи выбрасывают только смелые боксёры. Поэтому я старался действовать в таком ключе», — добавил Хатаев.

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