Управление Роспотребнадзора в Чечне: установить организаторов митинга в Грозном невозможно

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике сообщило, что установить организаторов митинга в Грозном не представляется возможным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что, таким образом, речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений «идти не может».

Между тем в управлении напомнили, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном.

По официальным данным, на митинг 2 февраля в Грозном собрались более 400 тыс. человек.

Как сообщалось, участники требовали привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи Янгулбаевых.