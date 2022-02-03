Управление Роспотребнадзора в Чечне: установить организаторов митинга в Грозном невозможно

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Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике сообщило, что установить организаторов митинга в Грозном не представляется возможным. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Управление Роспотребнадзора в Чечне: установить организаторов митинга в Грозном невозможно
  • РИА Новости

Отмечается, что, таким образом, речь об ответственности юридического лица за нарушение эпидемических ограничений «идти не может».

Между тем в управлении напомнили, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном.

По официальным данным, на митинг 2 февраля в Грозном собрались более 400 тыс. человек.

Как сообщалось, участники требовали привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи Янгулбаевых.

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