В Грозном митингующие требуют привлечь к ответственности членов семьи Янгулбаевых

В Грозном проходит несанкционированный митинг. Его участники требуют привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму членов семьи Янгулбаевых.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

23 января стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

Кадыров охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства». По его словам, семья Янгулбаева из-за своих «провокаций и интриг» нивелировала усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников, и пообещал, что найдёт беглецов.