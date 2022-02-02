В Грозном митингующие требуют привлечь к ответственности членов семьи Янгулбаевых
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.
23 января стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
Кадыров охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства». По его словам, семья Янгулбаева из-за своих «провокаций и интриг» нивелировала усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников, и пообещал, что найдёт беглецов.