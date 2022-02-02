В Нижегородской области рассказали о вакцинации подростков от COVID-19

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В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали 14 подростков.
В Нижегородской области рассказали о вакцинации подростков от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный Минздрав.

«Детские поликлиники открыли электронную запись через региональный портал медицинских услуг», — отметили в ведомстве.

Кампания по вакцинации подростков стартовала в регионе в конце января. В область привезли 2160 доз вакцины «Спутник М».

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали ещё 68 случаев «омикрона», передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«Установлено, что заражение заболевших произошло на территории Удмуртской Республики. Все заболевшие изолированы, самочувствие их удовлетворительное, контактные лица прошли лабораторное обследование», — заявили в ведомстве.

Общее число заболевших «омикроном» в регионе достигло 110.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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