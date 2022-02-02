В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 2,4 млн жителей

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В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4002 жителя за сутки.
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 2,4 млн жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число прошедших вакцинацию достигло 2 402 291.

Завершили иммунизацию 1 890 263 человека. Ревакцинацию прошли 193 416 жителей.

Также стало известно, что на лечении в стационарах Санкт-Петербурга находятся 7673 пациента, передают «Невские новости» со ссылкой на эпидемиологическую справку.

За сутки госпитализирован 731 житель города. Свободный коечный фонд — более 30%.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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