Главврач больницы №52 Лысенко рассказала об основных симптомах «омикрона»
- РИА Новости
«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк, очень часто кашель и боль в горле. Вот такая вот классическая история, которую мы все с вами переносим в сезонный осенне-зимний период», — заявила она в беседе с Life.ru.
Кроме того, Лысенко подтвердила, что есть пациенты, которые жалуются на появление тошноты.
Как отметила эксперт, «омикрон» в России появился не так давно, поэтому какой-то статистики пока не сформировалось.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».