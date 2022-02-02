Главврач больницы №52 Лысенко рассказала об основных симптомах «омикрона»

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Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала об основных симптомах «омикрона».
Главврач больницы №52 Лысенко рассказала об основных симптомах «омикрона»
  • РИА Новости

«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк, очень часто кашель и боль в горле. Вот такая вот классическая история, которую мы все с вами переносим в сезонный осенне-зимний период», — заявила она в беседе с Life.ru.

Кроме того, Лысенко подтвердила, что есть пациенты, которые жалуются на появление тошноты.

Как отметила эксперт, «омикрон» в России появился не так давно, поэтому какой-то статистики пока не сформировалось.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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