В «СберЗдоровье» рассказали, с какими врачами россияне чаще всего консультировались в 2021 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
В первую пятёрку специалистов для записи на очные приёмы в частные клиники вошли неврологи, гинекологи, отоларингологи, дерматологи и психологи.
Годом ранее неврологи не входили в топ-3. Теперь они лидируют в списке.
«Это связано в том числе с увеличившимся количеством обращений из-за постковидного синдрома. Среди основных жалоб пациентов наблюдаются слабость, нарушения памяти, тревожные расстройства, астения и другие», — говорится в исследовании.
Наибольшей популярностью среди врачей телемедицины пользовались терапевты, педиатры, гинекологи, дерматологи и неврологи.
«Лидерство терапевтов и педиатров именно среди онлайн-консультаций, а не очной записи обусловлено тем, что при возникновении вопросов о здоровье к этим врачам пациенты обращаются в первую очередь», — отметили в сервисе.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».