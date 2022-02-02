В «СберЗдоровье» рассказали, с какими врачами россияне чаще всего консультировались в 2021 году

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Эксперты сервиса «СберЗдоровье» рассказали, с какими врачами россияне чаще всего консультировались онлайн и очно в 2021 году.
В «СберЗдоровье» рассказали, с какими врачами россияне чаще всего консультировались в 2021 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru».

В первую пятёрку специалистов для записи на очные приёмы в частные клиники вошли неврологи, гинекологи, отоларингологи, дерматологи и психологи.

Годом ранее неврологи не входили в топ-3. Теперь они лидируют в списке.

«Это связано в том числе с увеличившимся количеством обращений из-за постковидного синдрома. Среди основных жалоб пациентов наблюдаются слабость, нарушения памяти, тревожные расстройства, астения и другие», — говорится в исследовании.

Наибольшей популярностью среди врачей телемедицины пользовались терапевты, педиатры, гинекологи, дерматологи и неврологи.

«Лидерство терапевтов и педиатров именно среди онлайн-консультаций, а не очной записи обусловлено тем, что при возникновении вопросов о здоровье к этим врачам пациенты обращаются в первую очередь», — отметили в сервисе.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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