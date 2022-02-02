В Самарской области зарегистрировали 2922 случая COVID-19 за сутки

В Самарской области зарегистрировали 2922 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 323 жителя.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 227 390. Выписаны 199 240 человек, в том числе 1652 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 2801 случай коронавируса за сутки, передаёт портал «Юга.ру». Больше всего заболевших — в Краснодаре (1537 жителей), а также в Новороссийске и Сочи.

Всего в регионе заболели 145 383 человека.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.