Минздрав выдал ФМБА разрешение на третью фазу испытаний препарата «МИР 19»
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.
Отмечается, что исследования будут проведены на базе 11 медорганизаций, в них примут участие 1274 пациента.
14 декабря руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата «МИР 19» для лечения COVID-19 завершена.
22 декабря стало известно, что Минздрав России зарегистрировал препарат «МИР 19».
Также сообщалось, что ФМБА подало в Минздрав России заявку на применение лекарства от коронавируса «МИР 19» в амбулаторном звене.
Препарат планируется применять «для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции».