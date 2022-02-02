Минздрав выдал ФМБА разрешение на третью фазу испытаний препарата «МИР 19»

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Министерство здравоохранения России выдало Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы исследований препарата от коронавируса «МИР 19».
Минздрав выдал ФМБА разрешение на третью фазу испытаний препарата «МИР 19»
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Отмечается, что исследования будут проведены на базе 11 медорганизаций, в них примут участие 1274 пациента.

14 декабря руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата «МИР 19» для лечения COVID-19 завершена.

22 декабря стало известно, что Минздрав России зарегистрировал препарат «МИР 19».

Также сообщалось, что ФМБА подало в Минздрав России заявку на применение лекарства от коронавируса «МИР 19» в амбулаторном звене.

Препарат планируется применять «для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции».

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