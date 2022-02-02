Минздрав выдал ФМБА разрешение на третью фазу испытаний препарата «МИР 19»

Министерство здравоохранения России выдало Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы исследований препарата от коронавируса «МИР 19».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований.

Отмечается, что исследования будут проведены на базе 11 медорганизаций, в них примут участие 1274 пациента.

14 декабря руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата «МИР 19» для лечения COVID-19 завершена.

22 декабря стало известно, что Минздрав России зарегистрировал препарат «МИР 19».

Также сообщалось, что ФМБА подало в Минздрав России заявку на применение лекарства от коронавируса «МИР 19» в амбулаторном звене.

Препарат планируется применять «для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции».