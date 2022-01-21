ФМБА подало заявку на регистрацию лекарства «МИР 19» для амбулаторного применения

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало в Минздрав РФ заявку на применение лекарства от коронавируса «МИР 19» в амбулаторном звене, сообщили в пресс-службе агентства.

«ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, препарат планируют применять «для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции».

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».