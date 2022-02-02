Диетолог Круглова рассказала о питании для профилактики инфаркта

Короткая ссылка
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, каких правил в питании стоит придерживаться, чтобы минимизировать риск инфаркта.
Диетолог Круглова рассказала о питании для профилактики инфаркта
  • РИА Новости

«Продукты, которые способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, содержат насыщенные жиры. К примеру, они есть в жирном мясе, колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах. При избыточном потреблении эти продукты могут провоцировать повышение холестерина», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, при избытке соли в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление, поэтому необходимо обращать внимание на количество этой добавки в своём питании.

Как считает Круглова, людям с повышенным давлением также стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить