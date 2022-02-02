Диетолог Круглова рассказала о питании для профилактики инфаркта

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, каких правил в питании стоит придерживаться, чтобы минимизировать риск инфаркта.

«Продукты, которые способствуют развитию атеросклероза и болезней сердца, содержат насыщенные жиры. К примеру, они есть в жирном мясе, колбасных изделиях, готовых мясных полуфабрикатах. При избыточном потреблении эти продукты могут провоцировать повышение холестерина», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, при избытке соли в рационе у особо чувствительных людей может повышаться артериальное давление, поэтому необходимо обращать внимание на количество этой добавки в своём питании.

Как считает Круглова, людям с повышенным давлением также стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.