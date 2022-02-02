Кардиолог Шугушев призвал ревакцинироваться на фоне распространения «омикрона»

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Главный кардиолог РЖД, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев призвал к ревакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Кардиолог Шугушев призвал ревакцинироваться на фоне распространения «омикрона»
  • AP

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что если с момента прививки прошло не более полугода, то вероятность тяжёлого течения болезни среди инфицированных снижается.

«Если мы говорим в целом об «омикроне», то, безусловно, количество пневмоний стало в разы, в десятки раз меньше. Но не будем забывать, что «омикрон» полностью ещё не вытеснил дельта-штамм», — добавил Шугушев.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в России за сутки выявили 141 883 случая COVID-19.

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